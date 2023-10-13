Игрок «Шахтера», пропавший после матча с «Антверпеном», перебрался в Россию

Дата публикации: 13-10-2023

Скандал с пропажей футболиста донецкой команды набирает новые обороты.



Как сообщалось ранее, молодежная команда донецкого «Шахтера» после выездного матча с «Антверпеном» (2:1) в рамках 2-го тура Юношеской лиги УЕФА не смогла в полном составе покинуть «Бельгию». Полузащитник Александр Роспутько не прибыл в аэропорт – там была найдена лишь его форма. Игрок полностью исчез с радаров – не выходит на связь, а также «зачистил» свои соцсети.



По информации «Брутального футбола», 19-летний хавбек перебрался в Российскую Федерацию. Как добавляет журналист Владимир Зверов, экс-игрока юношеской сборной Украины U-19 очень ждала у себя «Звезда из Санкт-Петербурга, выступающая в 3 по рангу дивизионе российского чемпионата. Ее с 2022 года тренирует экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Комбаров.



В этой команде выступают и другие воспитанники «Шахтера»: Артем Шолар, Никита Ходорченко. Также в «Звезде» засветились бывший хавбек «Мариуполя» и «Ужгорода» Андрей Выскребенцев.