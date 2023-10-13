Кроос следующим летом может перейти в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 13-10-2023

Полузащитник «Реала» Тони Кроос будущим летом может перейти в «Манчестер Сити». Об этом пишет «Mundo Deportivo».



В услугах игрока лично заинтересован коуч «горожан» Пеп Гвардиола, который работал с немцем в «Баварии» в сезоне 2013/14. Трансфер может быть бесплатным для «Сити», так как летом 2024 года у Крооса завершается соглашение со «сливочными».



Летом этого года немецкий футболист отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии. Нынешней весной 33-летний хавбек выбирал лишь между вариантами продолжения выступлений за «галактикос» и завершением карьеры, однако в итоге подписал годичное соглашение с «Реалом».



Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешней кампании немец сыграл в составе мадридского клуба 11 матчей, забив один мяч и отдав две результативные передачи.



Команда Карло Анчелотти идет на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Манчестер Сити» занимает третью позицию в АПЛ.