«ПСЖ» согласовал новый контракт с полузащитником

Дата публикации: 14-10-2023

В скором времени «ПСЖ» может пролонгировать контракт с Уорреном Заиром-Эмери. Информацией поделился в соцсети Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что сторонам осталось уточнить последние детали контракта.



После переподписания трудового договора, который будет долгосрочным, зарплата хавбека парижан увеличится.



Заир-Эмери обучался футболу в структуре «ПСЖ». За основу парижан он впервые сыграл в 2022 году.



В нынешнем сезоне на счету 17-летнего французcкого полузащитника 10 встреч, в которых он отдал 3 голевых паса.



Текущее соглашение с Заиром-Эмери истекает в 2025 году. Ориентировочная стоимость полузащитника равняется 20 млн евро (Transfermarkt.de).