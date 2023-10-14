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«ПСЖ» согласовал новый контракт с полузащитником

Дата публикации: 14-10-2023

В скором времени «ПСЖ» может пролонгировать контракт с Уорреном Заиром-Эмери. Информацией поделился в соцсети Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что сторонам осталось уточнить последние детали контракта.

После переподписания трудового договора, который будет долгосрочным, зарплата хавбека парижан увеличится.

Заир-Эмери обучался футболу в структуре «ПСЖ». За основу парижан он впервые сыграл в 2022 году.

В нынешнем сезоне на счету 17-летнего французcкого полузащитника 10 встреч, в которых он отдал 3 голевых паса.

Текущее соглашение с Заиром-Эмери истекает в 2025 году. Ориентировочная стоимость полузащитника равняется 20 млн евро (Transfermarkt.de).

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