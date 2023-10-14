Грузинский голкипер «Валенсии» подорожал до круглой суммы

Дата публикации: 14-10-2023

Ценник на Георгия Мамардашвили продолжает расти. Согласно данным ресурса «Transfermarkt», текущая стоимость вратаря «Валенсии» равняется 30 млн евро, что на 5 млн евро больше прежней отметки.



Мамардашвили воспитывался в структуре тбилисского «Динамо». За «Валенсию» голкипер выступает с июля 2021 года. При этом полноценный трансфер вратаря испанская команда оформила в январе прошлого года, заплатив за него 0,85 млн евро.



В «Валенсии» Мамардашвили стремительно прогрессирует. В нынешнем сезоне грузинский исполнитель защищал ворота клуба в 9 играх (2 «сухих» встречи). Срок действия его контракта с испанской командой ограничен июнем 2027 года.



После очередной прибавки в трансферной стоимости Мамардашвили стал наиболее дорогим футболистом «Валенсии».