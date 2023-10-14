«Ньюкасл» продлил контракт с Бёрном

Дата публикации: 14-10-2023

«Ньюкасл Юнайтед» переподписал контракт с Дэном Бёрном. Информацией поделилась пресс-служба «сорок». Новое соглашение с крайним защитником будет действовать до середины 2025 года.



Состав «Ньюкасла» англичанин пополнил в январе прошлого года. «Сороки» выкупили права на него у «Брайтона» за 15 000 000 евро.



В сезоне 2023/2024 в активе 31-летнего фулбека 10 встреч за «Ньюкасл», в которых ему удалось отличиться 2 раза. Рыночный ценник на футболиста составляет 10 млн евро («Transfermarkt»).



«Сороки» неплохо начали текущий сезон. В Лиге чемпионов клуб занимает 1-ю строчку в своей группе. В АПЛ после 8 туров команда Эдди Хау располагается на 8-м месте, имея в своем активе 13 набранных очков. Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет 7 очков.