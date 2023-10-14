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Названы три кандидата на должность тренера «Реала»

Дата публикации: 14-10-2023

Ресурс «AS» назвал имена специалистов, которые могут возглавить «Реал» после ухода Анчелотти. Сообщается, что в качестве альтернативы итальянца рассматриваются три кандидата. Речь идет о Рауле, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

Алонсо с октября прошлого года работает тренером «Байера». Леверкузенская команда при нем показывает качественный футбол и по итогам 7 туров возглавляет таблицу Бундеслиги.

Арбелоа и Рауль находятся в структуре «Реала», работая с молодежными командами.

Ранее СМИ писали, что текущий сезон может стать последним для Анчелотти в статусе наставника «сливочных». Летом 64-летний итальянец может возглавить сборную Бразилии. Также сообщалось, что в Мадрид может вернуться Зидан, ранее уже тренировавший клуб.

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