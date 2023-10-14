Продление контракта с Сане – приоритетная цель «Баварии»

Дата публикации: 14-10-2023

«Бавария» намерена сохранить Лероя Сане. Как пишет Фабрицио Романо, переподписание соглашения с вингером является приоритетом для «красных». Стороны начнут переговоры по пролонгации сотрудничества в ближайшее время. Самого игрока в Мюнхене все устраивает.



Сане обучался футболу в Германии, но еще в юном возрасте перебрался в «Ман Сити». Его возвращение в Бундеслигу состоялось летом 2020 года. «Бавария» выкупила права на Сане у «горожан» за 49 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету 27-летнего вингера 7 забитых мячей в 11 матчах за мюнхенский клуб.



Действующий контракт Сане с «Баварией» истекает в 2025 году. Ценник на немца равняется 65 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).