«Реал» нашел усиление в оборону за 60 млн евро

Дата публикации: 14-10-2023

По данным «TodoFichajes», Антониу Силва может сменить «Бенфику» на «Реал». «Сливочные» присматриваются к португальцу, трансфер которого может обойтись в 60 000 000 евро. Интерес к центрдефу проявляют еще несколько европейских топ-клубов.



Силва воспитывался в структуре «Бенфики». За первую команду «орлов» он впервые сыграл в 2022 году. Всего на его счету 53 игры за лиссабонский клуб (6 забитых мячей).



В сезоне 2023/2024 Силва выходил на поле в футболке «Бенфики» в 9 встречах, отметившись 1 голом.



Трудовые отношения 19-летнего защитника с клубом рассчитаны до середины 2027 года. Согласно информации ресурса Transfermarkt.de, ориентировочная стоимость Силвы равняется € 45 млн.