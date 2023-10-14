Источник: Модрич раздумывает о смене клубной прописки в январе

Дата публикации: 14-10-2023

Полузащитник «Реала» Лука Модрич готов рассмотреть варианты с уходом из клуба ближайшей зимой. По данным «Relevo», хорват разочарован уменьшением получаемого им игрового времени, а также снижением собственной роли в команде.



Ранее сообщалось, что по окончании сезона 2023/24 «Интер Майами», которым владеет экс-игрок мадридского клуба Дэвид Бекхэм, попытается подписать Модрича. За этот клуб выступают легенды «Барселоны» – аргентинец Лионель Месси, испанцы Жорди Альба и Серхио Бускетс.



38-летний хавбек играет за «бланкос» с 2012 года. За это время он выиграл три титула чемпиона Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, многократно выигрывал клубный чемпионат мира, а также прочие испанские и континентальные трофеи.



Выступая в составе «королевского клуба», Модрич стал обладателем Золотого мяча в 2018 году. Хорват в том же сезоне был признан лучшим игроком года по версиях ФИФА и УЕФА.



В прошлом сезоне Лука провел 52 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть ассистов. Летом полузащитник отклонил несколько предложений о переходе в чемпионат Саудовской Аравии и 26 июня продлил контракт со «сливочными» еще на один год.