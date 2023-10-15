В «Фенербахче» отреагировали на слухи об интересе к Файзуллаеву

Дата публикации: 15-10-2023

Селахаттин Баки, являющийся членом совета директоров «Фенербахче», дал комментарии на тему интереса турецкой команды к Аббосбеку Файзуллаеву, недавно пополнившему состав ЦСКА.



«Слухи о том, что Файзуллаев может стать игроком «Фенербахче» зимой, являются неправдой», - публикует заявление Баки журналист Мария Куцубеева из «Чемпионата».



Ранее в прессе появилась информация, что турки могут выкупить контракт Файзуллаева.



Хавбек сборной Узбекистана перебрался в ЦСКА минувшим летом. За его переход «армейцы» выложили 0,5 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего футболиста 9 игр за «красно-синих» (1 забитый мяч, 1 ассист). Его соглашение с командой, которой руководит Владимир Федотов, действует до лета 2026 года.



Transfermarkt.de оценивает Файзуллаева в 2 000 000 евро.