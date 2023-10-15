«Милан» проявляет интерес к защитнику «Бетиса» Миранде

Дата публикации: 15-10-2023

«Милан» интересуется Хуаном Мирандой. Левый защитник «Бетиса» значится в числе основных целей «россонери» на следующий год. Информацию в соцсети «X» (бывший «Twitter») разместил Фабрицио Романо.



Миланцы рассчитывают подписать 23-летнего испанца бесплатно. Контракт Миранды с «Бетисом» рассчитан до следующего лета, и, по всей видимости, футболист не планирует пролонгировать сотрудничество с клубом.



Состав «зелёно-белых» защитник пополнил в 2020 году. В текущем сезоне в активе Миранды 6 встреч в футболке севильской команды, в которых он не отметился результативными действиями.



Ориентировочный ценник на игрока составляет 9 млн евро (согласно информации с портала «Transfermarkt»).