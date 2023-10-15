В новом контракте Гимарайнса с «Ньюкаслом» прописан пункт о выкупе для «Барселоны»

Дата публикации: 15-10-2023

Sport.es утверждает, что в новом соглашении Бруно Гимарайнса с «Ньюкаслом», который стороны подписали на прошлой неделе, присутствует особое условие по выкупу футболиста «Барселоной». Для «сине-гранатовых» ценник на бразильца будет меньше, чем для других клубов. Если каталонцы захотят приобрести опорника, то им придется заплатить порядка 65-70 млн евро.



Цвета «Ньюкасла» Гимарайнс защищает с января 2022 года. В английскую команду он перебрался из «Лиона» за 42,1 млн евро.



В текущем сезоне бразилец провел за «сорок» 11 встреч, отличившись 1 раз и отдав 2 результативные передачи. Стоимость 25-летнего хавбека равняется 70 млн евро («Transfermarkt»).



В октябре Гимарайнс продлил трудовой договор с «Ньюкаслом» до июня 2028 года.