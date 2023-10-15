«Ливерпуль» может подписать звездного игрока – он уже играл в АПЛ

Дата публикации: 15-10-2023

По информации «Football Insider», следующим клубом Лероя Сане может стать «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» рассматривают вариант с трансфером вингера «Баварии».



С мюнхенской командой Сане связан соглашением до середины 2025 года. Ранее сообщалось, что переподписание контракта с футболистом является одной из приоритетных целей «Баварии», а переговоры между сторонами по продлению сотрудничества уже начались.



За действующего чемпиона Германии Сане выступает с 2020 года. В 11 встречах сезона 2023/2024 он отличился 7 раз. Ориентировочная стоимость 27-летнего вингера равняется 65 000 000 евро (Transfermarkt.de).



Примечательно, что Сане ранее уже играл на Туманном Альбионе. В 2016-2020 годах немец защищал цвета «Манчестер Сити».