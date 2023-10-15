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«Вест Хэм» может продать Зума в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 15-10-2023

К Курту Зума проявляют интерес несколько саудовских команд. «Вест Хэм» готов отпустить своего защитника.

Как пишет «Football Insider», «молотобойцы» могут согласиться продать 28-летнего француза за 30-35 млн евро.

Зума является одним из ключевых футболистов и капитаном «Вест Хэма». Он защищает цвета лондонцев с августа 2021 года. Срок действия текущего соглашения француза с клубом ограничен летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Зума появлялся на поле в 8 играх (1 забитый мяч). Рыночный ценник на центрбека составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).

За сборную Франции Зума впервые сыграл в 2015 году. Всего на его счету 11 встреч за национальную команду (1 забитый мяч).

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