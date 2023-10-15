«Арсенал» и «Ман Сити» конкурируют с «Ювентусом» за подписание Судакова

Дата публикации: 15-10-2023

Два английских гранда включились в борьбу за футболиста «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова. Об этом сообщает «TEAMtalk».



«Арсенал» и «Манчестер Сити» готовы навязать борьбу «Ювентусу» за подписание 21-летнего атакующего хавбека. Источник отмечает, что именно «канониры» сейчас ближе к осуществлению трансфера.



В частности, на недавнем победном для «Шахтера» матче Лиги чемпионов против «Антверпена» за Судаковым следили скауты. Известно также, что «Арсенал» наблюдает за игроком еще со времен работы клуба над трансфером Михаила Мудрика, который в итоге оказался в «Челси».



Отмечается, что помимо грандов АПЛ Георгий входит в сферу интересов «Брайтона» и двух португальских клубов.



Судаков имеет контракт с «горняками» лета 30.06.2028. Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает полузащитника в 15 000 000 евро.