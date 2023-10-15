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Экс-тренер «Монако» Клеман возглавил «Рейнджерс»

Дата публикации: 15-10-2023

Бельгийский специалист Филипп Клеман возглавил «Рейнджерс». Наставник подписал контракт до лета 2027 года. Информация появилась на официальном сайте «светло-синих».

1-го октября клуб из Глазго уволил главного тренера Майкла Била. В предыдущем матче с «Килмарноком» (3:1) командой руководил исполняющийся обязанности коуча Стивен Дэвис.

Клеман ранее стал чемпионом Бельгии с «Генком», а затем завоевал два чемпионских титула с «Брюгге». Прошлый сезон 49-летний бельгиец провел с «Монако».

«Рейнджерс» занимает второе место в шотландской Премьер-лиге, отставая от «Селтика» на семь очков. В следующем матче команда Клемана сыграет с «Хибернианом» 21 октября.

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