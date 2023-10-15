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«Вест Хэм» интересуется капитаном «Атлетико Минейро»

Дата публикации: 15-10-2023

«Вест Хэму» интересен защитник «Атлетико Минейро». Речь идет о Гильерме Аране. Информацией, ссылаясь на собственные источники, поделился ресурс «90min».

Бразилец обучался футболу в «Коринтиансе». У него уже есть опыт выступления в Европе. В январе 2018 года права на левого защитника выкупила «Севилья». Однако закрепиться в испанской команде ему не удалось. Через 2 года Гильермо вернулся в Бразилию, а в 2021 году стал полноценным игроком «Атлетико Минейро».

В текущем сезоне в активе Араны 1 результативный пас в 20 встречах за «чёрно-белых». Соглашение с ним истекает в декабре 2024 года. Стоимость 26-летнего игрока равняется € 10 млн (источник – Transfermarkt.de).

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