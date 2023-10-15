Дайер может покинуть «Тоттенхэм». Интерес к защитнику проявляет «Рома»

Дата публикации: 15-10-2023

Центрбек «Тоттенгема» Эрик Дайер близок к тому, чтобы покинуть клуб. Николо Скира сообщает, что игрок не входит в планы главного тренера команды Анге Постекоглу.



«Рома» рассматривает вариант с приглашением Дайера. В частности, Моуринью хочет снова работать с Эриком. Римляне рассчитывают усилиться центральным защитником в январское трансферное окно.



Дайер входит в семерку самых опытных футболистов «Тоттенгема». В его активе 360 матчей в составе «шпор». За команду он выступает с 2012 года. Однако в этом сезоне защитник не провел на поле ни минуты.



Трудовой договор Дайера с лондонцами подходит к концу в июне 2024 года. Аналитический портал «Transfermarkt» оценивает 29-летнего англичанина в 18 миллионов евро.