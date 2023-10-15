Катарские инвесторы отказались от покупки «МЮ» и вышли из переговоров

Дата публикации: 15-10-2023

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани вышел из переговорного процесса по покупке «Манчестер Юнайтед». Семейство Глейзеров, владельцы английского клуба, уже уведомлены о решении потенциального покупателя отказаться от сделки.



Сообщается, что шейх Джассим предлагал за акции «красных дьяволов» почти вдвое больше рыночной стоимости клуба, которая составляет 3,5 миллиарда долларов.



Также катарские инвесторы были готовы сделать дополнительные инвестиции в клуб английской Премьер-лиги в размере 1,5 миллиарда долларов.



Осенью 2022 года совет директоров «Ман Юнайтед» объявил о продаже клуба целиком или частично путем крупных внешних инвестиций. Помимо катарских инвесторов, на сделку претендует британский миллиардер Джим Рэтклифф, предлагающий выкупить чуть более 50% акций, оставляя миноритарный пакет около 20% семье Глейзеров.



«Манкунианцы» занимают 10-е место в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов команда Эрика тен Хага проиграла «Баварии» (3:4) и «Галатасараю» (2:3) и замыкает турнирную таблицу группы А.



Источник – журналист Фабрицио Романо.