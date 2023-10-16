23:33 ()
Свернуть список

«Ливерпуль» готов заплатить рекордные деньги за Сане после продажи Салаха

Дата публикации: 16-10-2023

«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к Лерою Сане. «Мерсисайдцы» видят в нем замену Мохамеду Салаху, который в скором времени может перебраться в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что англичане смогут предложить за вингера «Баварии» более 80 млн фунтов (около 93 млн евро). Среди претендентов на Сане также значится «Реал».

В текущем сезоне на счету 27-летнего футболиста 11 матчей за мюнхенцев (7 забитых мячей). Его соглашение с «Баварией» истекает летом 2025 года.

Если «Ливерпулю» удастся оформить переход Сане, то данный трансфер может стать рекордным для «мерсисайдцев». В настоящий момент наибольшую сумму клуб заплатил за Дарвина Нуньеса. По данным «Transfermarkt», его трансфер обошелся в 80 млн евро.

Источник – «Mirror».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close