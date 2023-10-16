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Гринвуд желает перейти в «Хетафе» на постоянной основе

Дата публикации: 16-10-2023

Мэйсон Гринвуд, правами на которого владеет «МЮ», хочет стать полноценным игроком «Хетафе». «Темно-синие» арендовали 22-летнего вингера в сентябре.

«О приеме, который ему оказали болельщики и футболисты, Мэйсон мог лишь мечтать. Он переживал, что со спортивной карьерой придется попрощаться. В настоящий момент Гринвуд доволен всем и намерен продолжать играть», - публикует заявление человека из окружения англичанина издание «The Sun».

После ареста по обвинению в нападении и изнасиловании Гринвуду пришлось надолго завязать с футболом. За «МЮ» он не играл более 1,5 лет.

С момента перехода в «Хетафе» Гринвуд провел 5 поединков, отличившись 1 раз и сделав 1 ассист. Контракт игрока с «манкунианцами» действует до следующего лета.

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