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«Интер» работает над продлением контракта с Мхитаряном

Дата публикации: 16-10-2023

«Quotidiano Sportivo» информирует, что «Интер» намерен сохранить Генриха Мхитаряна. Сам полузащитник согласен пролонгировать сотрудничество с миланской командой.

«Интер» подготовил для 34-летнего футболиста новое соглашение со сроком действия до июня 2025 года. В контракт включена опция продления на 1 сезон. «Нерадзурри» готовы выплачивать Мхитаряну прежнюю зарплату, которая равняется 3,8 млн евро за сезон. Текущий договор хавбека с клубом истекает ближайшим летом.

Цвета «Интера» Генрих защищает с 2022 года. В этом сезоне на его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 10 встречах за миланцев.

Примечательно, что ранее звездный армянин ответил отказом на предложение саудовского клуба, пообещавшего Мхитаряну удвоить зарплату.

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