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«Барселона» хочет сохранить Феликса

Дата публикации: 16-10-2023

В «Барселоне» довольны качеством игры, которую показывает арендованный Жоау Феликс. Информацию опубликовал ресурс «Diario Sport».

Руководство «сине-гранатовых» рассчитывает оформить полноценный трансфер португальца. Жорже Мендеш, работающий с Феликсом, и представители клуба думают, как осуществить переход. У каталонцев есть определенные финансовые трудности, что является серьезной проблемой. Рассматривается вариант с продлением аренды 23-летнего форварда и включением в соглашение права выкупа.

Трудовые отношения Феликса с «Атлетико» действуют до 2029 года.

За «Барселону» португалец провел 7 игр (3 забитых мяча, 2 голевых паса). Transfermarkt.de оценивает Феликса в 50 000 000 евро.

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