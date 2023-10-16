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«Тоттенхэму» интересен форвард «Фейеноорда»

Дата публикации: 16-10-2023

«Тоттенхэму» по-прежнему интересен Сантьяго Хименес, защищающий цвета «Фейеноорда», пишет «La Repubblica».

За центрфорвардом наблюдают и другие гранды, в числе которых значатся «Интер», дортмундская «Боруссия» и «Реал».

Мексиканец пополнил ряды «Фейеноорда» летом 2022 года, перебравшись из клуба «Крус Асуль». Голландцы заплатили за него € 6 млн. В «Фейенорде» Хименес продолжает прогрессировать. В текущем сезоне в активе 22-летнего нападающего 12 забитых мячей и 2 ассиста в 9 играх за команду из Роттердама. Соглашение мексиканца с «красно-белые» действует до лета 2027 года.

Ориентировочный ценник на Хименеса, по данным «Transfermarkt», составляет 25 млн евро. Но уже в скором времени он может вырасти вдвое.

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