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«Манчестер Сити» хочет подписать звездного футболиста

Дата публикации: 16-10-2023

«Ман Сити» рассматривает вариант с подписанием Йозуа Киммиха. Как пишет «TEAMtalk», «горожане» уверены, что хавбек «Баварии» сможет усилить состав команды.

Судьбу трансфера определит сам опорник. Если Киммих захочет попробовать себя в другой команде, то «Сити» приступит к активным действиям. Возможности немца хорошо знакомы Хосепу Гвардиоле, который работал с ним в мюнхенском клубе.

С «Баварией» Киммих связан контрактом до июня 2025 года. «Красные» хотят сохранить 28-летнего футболиста и намерены предложить ему новое соглашение.

В сезоне 2023/2024 в активе Киммиха 11 игр (5 голевых передач). Рыночная стоимость полузащитника равняется 75 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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