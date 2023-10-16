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Чалоба может покинуть «Челси» в январе

Дата публикации: 16-10-2023

Защитник Трево Чалоба намерен покинуть «Челси» в январское трансферное окно. Футболист хочет найти место, где с большей вероятностью получит регулярную игровую практику.

В ноябре 2021 года лондонский клуб заключил со своим воспитанником долгосрочный контракт, рассчитанный до 2026 года. Летом 2023-го игроком обороны интересовалась «Бавария».

24-летинй футболист, который может закрыть позиции центрального и правого защитника, в общей сложности провел за «синих» 63 матча, забил четырежды, выполнил один ассист.

В нынешнем сезоне Чалоба пока не играл – он продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной в предсезонный период.

«Челси» занимает 11-е место в АПЛ, набрав 11 очков в 8 турах. В следующем матче «аристократы» сыграют с «Арсеналом» 21 октября.

Источник – Фабрицио Романо.

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