Чалоба может покинуть «Челси» в январе
Защитник Трево Чалоба намерен покинуть «Челси» в январское трансферное окно. Футболист хочет найти место, где с большей вероятностью получит регулярную игровую практику.
В ноябре 2021 года лондонский клуб заключил со своим воспитанником долгосрочный контракт, рассчитанный до 2026 года. Летом 2023-го игроком обороны интересовалась «Бавария».
24-летинй футболист, который может закрыть позиции центрального и правого защитника, в общей сложности провел за «синих» 63 матча, забил четырежды, выполнил один ассист.
В нынешнем сезоне Чалоба пока не играл – он продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной в предсезонный период.
«Челси» занимает 11-е место в АПЛ, набрав 11 очков в 8 турах. В следующем матче «аристократы» сыграют с «Арсеналом» 21 октября.
Источник – Фабрицио Романо.