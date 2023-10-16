Торуп стал главным тренером «Аугсбурга»

Дата публикации: 16-10-2023

«Аугсбург» официально представил датского специалиста Йесса Торупа в качестве нового главного тренера.



Ранее немецкий клуб, неудачно стартовавший в новом сезоне Бундеслиги, разорвал отношения с наставником Энрико Маассеном.



53-летний Торуп в родной стране руководил «Эсбьергом», «Митьюлландом» и «Копенгагеном». С двумя последними клубами он по разу становился чемпионом страны. Также Торуп работал в Бельгии, тренируя «Гент» и «Генк».



Помимо этого, Йесс в прошлом десятилетии руководил молодежными сборными Дании разных возрастов.



«Аугсбург» после семи туров Бундеслиги с пятью очками занимает 15-е место. 22 октября «фуггеры» сыграют на выезде с «Хайденхаймом».