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Торуп стал главным тренером «Аугсбурга»

Дата публикации: 16-10-2023

«Аугсбург» официально представил датского специалиста Йесса Торупа в качестве нового главного тренера.

Ранее немецкий клуб, неудачно стартовавший в новом сезоне Бундеслиги, разорвал отношения с наставником Энрико Маассеном.

53-летний Торуп в родной стране руководил «Эсбьергом», «Митьюлландом» и «Копенгагеном». С двумя последними клубами он по разу становился чемпионом страны. Также Торуп работал в Бельгии, тренируя «Гент» и «Генк».

Помимо этого, Йесс в прошлом десятилетии руководил молодежными сборными Дании разных возрастов.

«Аугсбург» после семи туров Бундеслиги с пятью очками занимает 15-е место. 22 октября «фуггеры» сыграют на выезде с «Хайденхаймом».

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