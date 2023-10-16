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Руни отказался от нескольких предложений из Саудовской Аравии ради «Бирмингема»

Дата публикации: 16-10-2023

Как стало известно «Get French Football News», Уэйн Руни отказал нескольким клубам из Саудовской Аравии ради возвращения в Англию.

Специалист на днях принял «Бирмингем», выступающий в Чемпионшипе. Стороны подписали контракт до лета 2027 года. В тренерский штаб Уэйна вошли известные в прошлом футболисты Эшли Коул и Джон О’Ши.

37-летний экс-нападающий «Эвертона», «МЮ» и сборной Англии ранее тренировал «Ди Си Юнайтед» в МЛС. Руни расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

В Англии Руни тренировал «Дерби Каунти» – с ноября 2020-го по июнь 2022-го. «Бараны» вместе с Уэйном вылетели в Лигу 1, но причиной провала стал 21-очковый штраф за финансовые нарушения.

«Бирмингем» крайний раз играл в АПЛ в сезоне 2010/11. Последние годы «синие» стабильно боролись за сохранение прописки в Чемпионшипе.

В настоящий момент «Бирмингем» занимает шестое место в Чемпионшипе. В эту субботу Руни дебютирует в качестве наставника команды поединком против «Мидлсбро».

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