Британский бизнесмен Рэтклифф готов заплатить 1,3 млрд фунтов за 25% акций «МЮ»

Дата публикации: 16-10-2023

Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф готов заплатить 1,3 миллиарда фунтов (почти $ 1,57 млрд) за 25% акций «Манчестер Юнайтед». Миллиардер остался единственным покупателем «красных дьяволов». Об этом утверждает «Sky Sports».



Ранее стало известно, что из переговоров о покупке английского гранда вышел шейх Джассим бин Хамад Аль Тани. Катарские инвесторы были готовы заплатить почти в 2 раза больше рыночной стоимости клуба, которая составляет 3,5 млрд долларов. Кроме того, Аль Тани планировал инвестировать в «МЮ» порядка 1,5 миллиарда долларов, однако его предложение не устроило владельцев «красных дьяволов», семейство Глейзеров.



Рэтклифф – основатель и генеральный директор химического гиганта «Ineos». Группа является одним из совладельцев команды Формулы-1 Мерседес, владельцем футбольных клубов «Ниццы» и «Лозанны», велосипедной команды «Ineos Grenadiers», а также многих других спортивных проектов в регби, парусном спорте, беге.