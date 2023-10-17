Легенда «Шахтера» Срна стал исполняющим обязанности тренера клуба

Дата публикации: 17-10-2023

Дарио Срна стал и. о. наставника «Шахтера». Информацией поделились в пресс-службе украинской команды.



Экс-защитник «горняков» находится в структуре клуба уже 4 года. Изначально он был тренером по развитию техники, а в 2020 году стал спортивным директором команды.



Прежним наставником «Шахтера» был Патрик ван Леуэн, получивший назначение на эту должность в июле 2024 года. Под руководством голландского тренера клуб не слишком удачно стартовал в сезоне 2023/2024. В УПЛ по итогам 9 проведенных матчей «оранжево-чёрные» набрали 18 очков и разместились на 3-й строчке в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «Шахтер» расположился на аналогичном месте, имея в своем активе 3 очка.



Об увольнении ван Леуэна стало известно 16-го октября.