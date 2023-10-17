Полузащитник «Челси» Лавиа получил рецидив травмы во время процесса восстановления

Дата публикации: 17-10-2023

Ромео Лавиа не поможет «Челси» в ближайших матчах. «Daily Mail» пишет, что у опорника «пенсионеров» случился рецидив травмы лодыжки. В лазарете команды он пробудет до ноября-декабря. При этом возвращение бельгийца в строй в следующем месяце рассматривается как весьма оптимистичный вариант. В настоящее время футболисту назначен курс реабилитации, а сам он занимается в бассейне.



Состав «синих» Лавиа пополнил летом 2023 года. Из-за повреждения он пропустил начало сезона и пока еще не сыграл за «Челси» ни в одной официальной встрече.



Соглашение 19-летнего футболиста с командой Маурисио Почеттино рассчитано до середины 2030 года. Рыночный ценник на Лавиа составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).