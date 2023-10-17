Конте рассказал, какой клуб хотел бы возглавить

Дата публикации: 17-10-2023

Экс-наставник «Ювентуса» Антонио Конте не стал скрывать, какие команды ему хотелось бы потренировать в будущем. Также специалист рассказал, о каких моментах в карьере тренера он сожалеет.



«Больше всего остального я жалел о расставании с «Ювентусом». Случилось это через 3 года после того, как я покинул команду. Что в будущем? Я отказал арабским клубам. «Наполи» и «Рома» – это те команды, в которых мне хотелось бы поработать. Верю, что у меня будет шанс получить такой опыт», - публикует заявление Конте в соцсети «Х» Николо Скира.



До марта 2023 года итальянец работал с «Тоттенхэмом». Последний раз он завоевывал титул с «Интером». В 2021 году «нерадзурри» под его руководством выиграли Серию А. В настоящий момент Конте является безработным.