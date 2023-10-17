В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к нападающему Миятовичу

Дата публикации: 17-10-2023

Александр Медведев, занимающий пост председателя правления «Зенита», ответил на вопрос об интересе клуба к Йовану Миятовичу, принадлежащему «Црвене Звезде».



«Мы не собираемся комментировать слухи. Трансферное окно закрылось», - сообщил функционер в разговоре с Владимиром Четвериком из «Чемпионата».



Ранее появилась информация, что петербуржцы рассматривают вариант с приобретением Миятовича. Центрфорвард, способный закрыть фланг нападения, связан контрактом с «Црвеной Звездой» до лета 2026 года. Он является воспитанником сербской команды.



В нынешнем сезоне на счету 18-летнего футболиста 4 игры в Суперлиге (1 забитый мяч). Ориентировочная стоимость серба составляет 1,8 млн евро («Transfermarkt»).