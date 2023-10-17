00:30 ()
Свернуть список

«Арсенал» сохраняет интерес к Дугласу Луису

Дата публикации: 17-10-2023

«Арсенал» продолжает следить за Дугласом Луисом, защищающим цвета «Астон Виллы», сообщает Фабрицио Романо.

«Пушкари» пытались подписать бразильца в 2022 году, но сделка не состоялась. В итоге хавбек остался в Бирмингеме, пролонгировав контракт с «Астон Виллой» до июня 2026 года. Инсайдер утверждает, что «канониры» готовы вновь попробовать оформить трансфер Луиса.

Начало сезона для бразильца получилось весьма удачным. В 13 играх за бирмингемцев он отметился 4 забитыми мячами. В «Астон Вилле» Луис является одним из ключевых футболистов.

Летом «красно-белые» заполучили Деклана Райса, но из-за неясности в отношении Мохамеда Эльнени и Томаса Парти лондонцы вынуждены прорабатывать альтернативные варианты.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close