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«Манчестер Сити» продолжает следить за Эзе

Дата публикации: 17-10-2023

«Ман Сити» проявляет интерес к Эберечи Эзе, выступающему за «Кристал Пэлас». Информацией поделился ресурс «Football Insider».

Сообщается, что Хосеп Гвардиола в восторге от игры 25-летнего полузащитника. «Горожане» рассматривают англичанина как один из вариантов будущего усиления команды.

Ранее ряд источников писали, что «Ман Сити» пытался выкупить права на Эзе в заключительный день минувшего трансферного окна, предложив за него 70 млн евро. Однако закрыть сделку не удалось.

Срок действия контракта атакующего хавбека с «Кристал Пэлас» ограничен летом 2025 года. В этом сезоне в его активе 1 забитый мяч и 2 ассиста в 9 встречах за клуб. Рыночный ценник на Эзе составляет 48 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).

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