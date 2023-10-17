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Моуриньо покинет «Рому» летом следующего года

Дата публикации: 17-10-2023

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью покинет римский клуб по окончанию контракта, а именно, летом 2024 года. Об этом утверждает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Как отмечает источник, стороны не ведут переговоры о пролонгации договора. Ранее сообщалось, что владелец и президент «Ромы» Дэн Фридкин рассматривает вариант с увольнением португальца. Американский бизнесмен был готов расстаться с Моуринью еще в сентябре, но коуча спасло заступничество спортивного директора Тьягу Пинту.

Ожидается, что когда Моуриньо станет свободным агентом, у него будут предложения из Саудовской Аравии, однако пока что неизвестно, согласится ли «особенный» податься на Восток.

Напомним, что 60-летний специалист тренирует «джаллоросси» с лета 2021 года. После 8 туров этого сезона Серии А команда идет на 10-м месте.

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