Осимхен выбыл из строя на длительный срок

Дата публикации: 17-10-2023

Виктор Осимхен угодил в лазарет на 4-6 недель из-за травмы ноги, передает «Sky Sport Italia».



Форвард «Наполи» получил повреждение в товарищеской встрече сборной Нигерии с Саудовской Аравией. Медобследование, которое Виктор прошел по возвращении в Италию, выявило травму двуглавой мышцы правого бедра средней тяжести. Точные сроки восстановления игрока будут скорректированы после наблюдения за мышцей в ближайшие дни.



Осимхен пропустит важный матч с «Миланом» в Серии А, а также поединки с «Унионом» в Лиге чемпионов. Нападающий может рассчитывать на возвращение после перерыва на матчи сборных в ноябре.



24-летний футболист провел 10 поединков за «Наполи» в этом сезоне во всех турнирах. На счету Виктора шесть голов и один ассист.



«Партенопейцы» занимают пятое место в Серии А, набрав 14 очков.