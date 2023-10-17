Источник: «Бавария» хочет купить Цыганкова следующим летом

Дата публикации: 17-10-2023

«Бавария» планирует купить украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова следующим летом.



По данным «Bild», мюнхенцы длительное время следят за украинцем. Скауты «Баварии» посещали поединки «Жироны», но до официальных запросов пока дело не дошло.



Сообщается, что испанский клуб считает Цыганкова ценным активом и готов будет продать его не менее чем за 30 миллионов евро. «Бело-красные» заплатила «Динамо» за вингера 5 000 000 евро, при этом киевляне сохранили за собой 50% от общей суммы следующего трансфера.



Цыганков стал игроком «Жироны» в январе. В новом сезоне он отыграл восемь матчей за клуб, во всех случаях выходя в стартовом составе. На счету Виктора гол и один ассист.



«Бавария» занимает 3-е место в Бундеслиге. «Жирона» идет на второй строчке в турнирной таблице Примеры.