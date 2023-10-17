«Реал» следит за братом Беллингема – Перес лично дал задание скаутам

Дата публикации: 17-10-2023

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может присоединиться в «Реале» к своему брату Джуду.



В Мадриде до сих пор не могут поверить в успешный трансфер Джуда Беллингема за 103 млн евро. В «Реале» мало кто ожидал, что 19-летний англичанин сразу же заиграет за «сливочных» на самом высоком уровне и будет забивать в среднем по голу за игру.



Теперь руководство «королевского клуба» рассматривает подписание младшего брата Беллингема – Джоба. На днях атакующий полузащитник «Сандерленда» был вызван в сборную Англии U-19 на матч против «Черногории» (0:0). Как информирует «Defensa Central», президент «Реала» Флорентино Перес поручил скаутам клуба задание отследить за игрой Беллингема-младшего непосредственно со стадиона. Отмечается, что в этой встрече Джоб выделялся на поле и стал лучшим игроком матча.



Уже сейчас заметно, что Джоб во многом похож на своего брата по манере игры и часто повторяет его движения.



Джоб Беллингем перешел в «Сандерленд» из Бирмингема в июле прошлого года за 1,75 миллиона евро. Сегодня он оценивается в 5 000 000 евро.