«Ньюкасл» интересуется хавбеком «Манчестер Сити»

Дата публикации: 18-10-2023

По данным «The Northern Echo», в январе «Ньюкасл Юнайтед» намерен оформить трансфер Калвина Филлипса из «Ман Сити».



Эдди Хау, возглавляющий «сорок», уверен, что именно позиция опорника для его команды требует усиления в первую очередь. В связи с этим «Ньюкасл» попробует подписать футболиста «горожан», если он согласится на переход. Приоритетом для клуба является аренда хавбека.



Состав «Манчестер Сити» Филлипс пополнил в 2022 году. За него «небесно-голубые» заплатили «Лидсу» 49 000 000 евро. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего Калвина всего 5 встреч (167 минут игрового времени), в которых ему не удалось совершить результативных действий.



Соглашение Филлипса с командой Пепа Гвардиолы истекает в 2028 году. Рыночная стоимость англичанина – 28 млн евро («Transfermarkt»).