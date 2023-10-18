Хавбек «Фулхэма» зимой хочет перейти в «Баварию»

Дата публикации: 18-10-2023

Согласно информации, которую в соцсети «Х» (бывшем «Твиттере») разместил Флориан Плеттенберг, Жоау Пальинья все еще хочет стать игроком «Баварии». В Мюнхен хавбек «Фулхэма» мог перебраться в последние дни летнего трансферного окна, но немецкому клубу не удалось завершить необходимые процедуры.



Несмотря на это, 28-летний португалец надеется, что переход еще может состояться. В «Баварии» также сохраняют интерес к футболисту. Серьезным препятствием при осуществлении трансфера может оказаться ценник на Жоау. В сентябре «дачники» пролонгировали сотрудничество с Пальиньей и теперь хотят получить за него порядка 60-65 млн евро.



В сезоне 2023/2024 португальский полузащитник провел за «Фулхэм» 8 поединков, отличившись 1 раз.