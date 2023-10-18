Мусиала приостановил переговоры с «Баварией» по новому контракту

Дата публикации: 18-10-2023

«Sport Bild» утверждает, что Джамал Мусиала взял в паузу в переговорах с «Баварией» по новому соглашению. Хавбек не уверен, что в мюнхенской команде он будет ключевым футболистом, поэтому не спешит с окончательным решением.



Сообщается, что «Бавария» намерена сохранить Мусиалу. Агенты игрока в апреле обсуждали данный вопрос с Хасаном Салихамиджичем, но переговоры были приостановлены. Полузащитник и его представители собираются проследить за вектором развития мюнхенцев, а также за тем, какая роль будет у Джамала в команде.



Текущий контракт Мусиалы с «красными» рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне на счету 20-летнего немца 8 матчей за команду Томаса Тухеля (1 гол и 2 ассиста).