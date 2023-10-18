«Зенит» и «Лион» сохраняют интерес к Родриго Нестору

Дата публикации: 18-10-2023

В Twitter-аккаунте Алешандра Виейры появилась информация об интересе к Родриго Нестору со стороны «Лиона» и «Зенита». Агенты хавбека «Сан-Паулу» продолжают изучать варианты трудоустройства своего клиента в Европе.



Летом СМИ писали, что «Зенит» интересуется Нестором. При этом официальных запросов по бразильцу «сине-бело-голубые» не направляли.



Нестор обучался футболу в системе «Сан-Паулу». В первой команде он дебютировал в 2020 году. В минувшем сезоне в активе 23-летнего полузащитника 49 встреч, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 8 голевыми пасами.



Трудовой договор Нестора с «трехцветными» рассчитан до февраля 2028 года. Ориентировочный ценник на него составляет 7 млн евро.