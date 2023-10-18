«ПСЖ» предложит Мбаппе недолгий контракт

Дата публикации: 18-10-2023

Уже следующим летом Килиан Мбаппе может стать свободным агентом, поскольку его соглашение с «Пари Сен-Жермен» истекает по окончании текущего сезона. Парижане рассчитывают сохранить своего лидера. Вопрос по переподписанию контракта с форвардом клуб собирается урегулировать в ближайшем будущем.



«TodoFichajes» пишет, что если сторонам удастся договориться о новой сделке, то ее длительность будет недолгой. «ПСЖ» может продлить контракт со звездным игроком до лета 2026 года с опцией выкупа за доступную сумму.



Примечательно, что в СМИ продолжают ходить слухи о возможном переходе Мбаппе в «Реал». При этом уже зимой, если ситуация по новому соглашению с нападающим не поменяется, он сможет начать переговоры по сотрудничеству с другими командами.