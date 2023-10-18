«Палмейрас» намерен сделать «Зениту» предложение по трансферу Клаудиньо

Дата публикации: 18-10-2023

Клаудиньо может перейти в бразильскую команду. К игроку «Зенита» есть интерес со стороны «Палмейраса», который попытается оформить его переход по окончании текущего сезона. Информацию опубликовал в соцсети ресурс «Palestra News».



Стороны еще не обсуждали возможный трансфер, но вероятность того, что летом «Зенит» может получить заманчивое предложение от «Палмейраса» достаточно велика.



Об интересе бразильской команды к атакующему полузащитнику петербуржцев сообщалось еще весной. Однако его переход не состоялся.



С «Зенитом» Клаудиньо связан трудовыми отношениями до середины 2027 года. В сезоне 2023/2024 футболист отметился 4 забитыми мячами и 2 ассистами в 17 играх за команду Сергея Семака.



Transfermarkt.de оценивает 26-летнего хавбека в € 20 млн.