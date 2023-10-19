Гарре – цель «Зенита» на зимнее трансферное окно

Дата публикации: 19-10-2023

«Евро-Футбол» рассказал о приоритетах «Зенита» на зимнее трансферное окно. По данным источника, петербуржцы планируют подписать Бенхамина Гарре, принадлежащего «Крыльям Советов».



Предложение по вингеру будет направлено самарской команде в январе. При этом за своего лидера «Крылья Советов» намерены получить не менее 5 000 000 евро.



Гарре перебрался в Самару из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила 1,7 млн евро. В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 4 забитых мяча и 2 результативные передачи в 12 встречах за «зелёно-бело-синих».



Трудовые отношения Гарре с «Крыльями Советов» действуют до середины 2026 года. Ориентировочная стоимость аргентинца равняется 5 млн евро («Transfermarkt»).