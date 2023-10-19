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Во Франции призвали лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча»

Дата публикации: 19-10-2023

Валери Буайе, являющаяся депутатом французского Нацсобрания, дала комментарии по заявлению, сделанному Жеральдом Дарманеном. Ранее глава МВД Франции сообщил о том, что у Бензема есть связи с террористами.

«Если слова министра найдут подтверждение, то нам необходимо будет поднять вопрос по санкциям в отношении Карима Бензема. В качестве символического наказания его можно лишить «Золотого мяча». Также необходимо подать заявление по лишению Карима гражданства», - такими словами отреагировала Буайе в «Твиттере» на слова Дарманена.

В середине октября Бензема в соцсети опубликовал пост, в котором поддержал Палестину.

В настоящий момент форвард является игроком «Аль-Иттихада». В его активе 97 встреч за сборную Франции.

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