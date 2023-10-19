Тонали могут дисквалифицировать на три года

Дата публикации: 19-10-2023

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что Сандро Тонали могут отстранить от футбола на 3 года. В отношении хавбека «Ньюкасла» начато расследование. При этом в качестве наказания его могут дисквалифицировать на длительный срок.



Ранее в ходе допроса Тонали не стал скрывать, что ставил на игры с участием «Милана». Однако футболист подчеркнул, что делал ставки исключительно на встречи, в которых не участвовал. Если слова Сандро найдут подтверждение, то обвинять его в договорных играх будет несправедливо.



О том, что Тонали и Дзаньоло проходят обвиняемыми по делу о незаконных ставках СМИ сообщили 12-го октября. Также появилась информация, что Сандро собирается отправиться на лечение от игровой зависимости.