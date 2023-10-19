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«Реал» летом намерен приобрести новых крайних защитников. Приоритеты – Джеймс и Дэвис

Дата публикации: 19-10-2023

«Реал» намерен укрепить защиту ближайшим летом, пишет «Relevo».

«Сливочным» интересны игроки на левый и правый фланги обороны. Среди основных целей «Реала» значатся Альфонсо Дэвис, принадлежащий «Баварии», и Рис Джеймс из «Челси». При этом заполучить последнего мадридцам будет крайне тяжело.

Дэвис связан контрактом с «Баварией» до июня 2025 года. Transfermarkt.de оценивает его в 70 млн евро. Ценник на Джеймса составляет 55 000 000 евро. Его контракт с «синими» истекает в 2028 году.

В клубе планируют подыскать сменщика для Даниэля Карвахаля, альтернативу которому среди воспитанников команды найти не удалось. С другим фланговым защитником Лукасом Васкесом «галактикос» собираются пролонгировать сотрудничество.

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