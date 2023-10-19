«Ювентус» внимательно следит за полузащитником «Наполи»

Дата публикации: 19-10-2023

Издание «La Gazzetta dello Sport» пишет, что «Ювентус» наблюдает за Петром Зелиньски.



Поляк связан контрактом с «Наполи», но его действие заканчивается ближайшим летом, потому по окончании сезона футболист может стать свободным агентом. Туринцы намерены воспользоваться ситуаций и подписать полузащитника бесплатно. Вместе с тем летом заполучить Зелиньски, по всей видимости, попытаются и другие команды.



Поляк в минувшее трансферное окно мог оказаться Саудовской Аравии, но переход не состоялся. В сезоне 2023/2024 в активе 29-летнего полузащитника 10 встреч за «Наполи» (3 забитых мяча, 3 результативных паса).



Рыночный ценник на Зелиньски составляет 35 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).